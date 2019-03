Deka kauft Hamburger "Astraturm" und Bürogebäude in Lissabon

Die Deka Immobilien GmbH hat das Hamburger Bürohaus "Astraturm" erworben. Verkäufer ist die zur Conren Land Gruppe gehörende Luxemburger Objektgesellschaft Alpina Real Estate Hamburg. In Lissabon hat ein Deka-Fonds für 43 Millionen Euro die Büroimmobilie "Baltico" gekauft.

Die Deka Immobilien GmbH hat das Hamburger Bürohaus "Astraturm" erworben. Verkäufer ist die zur Conren Land Gruppe gehörende Luxemburger Objektgesellschaft Alpina Real Estate Hamburg. In Lissabon hat ein Deka-Fonds für 43 Millionen Euro die Büroimmobilie "Baltico" gekauft.

Der im Jahr 2008 fertig gestellte Astraturm ist nahezu vollständig vermietet und verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 11.500 Quadratmetern. Insgesamt gibt es in dem Gebäude derzeit 16 Mietparteien. Dazu gehören die Hamburger Wappen Reederei, die Rechtsanwaltskanzlei Corvel und der Immobiliendienstleister DWI. Der achtzehnstöckige Büroturm liegt im Stadtteil St. Pauli. Das Objekt geht in den Liegenschaftsbestand des Spezialfonds "Domus-Deutschland" über, der sich ausschließlich an institutionelle Investoren richtet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Mit dem Ankauf des Objekts hat der "Domus-Deutschland" seine zweite Immobilie erworben. Im August wurde bereits das Büroensemble "Rheinwerk II" am Bonner Bogen gekauft. Der Fonds beabsichtigt weitere Ankäufe mit einem Volumen von rund 700 Millionen Euro zu tätigen.

Bürogebäude in Lissabon geht in den "WestInvest ImmoValue" über

Verkäufer der Immobilie in Lissabon ist die portugiesische Baugesellschaft Mota-Engil. Das Gebäude wird in den Liegenschaftsbestand des offenen Immobilienfonds WestInvest ImmoValue übergehen, der sich ausschließlich an institutionelle Investoren richtet.

Das im Jahr 2010 fertiggestellte Objekt verfügt über eine Bürofläche von rund 14.400 Quadratmetern, die vollständig an die staatliche Post Portugals, CTT-Correios de Portugal, vermietet ist. Zum Gebäude gehören 486 Stellplätze. Die Immobilie befindet sich zentral im Parque das Nacoes, dem ehemaligen Gelände der Weltausstellung Expo 98. In unmittelbarer Nachbarschaft sind Vodafone, Danone und Microsoft ansässig.