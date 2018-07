Die Immobiliengesellschaft Deka hat für rund 23 Millionen Euro die Logistikimmobilie "Zum Frischemarkt" im Gewerbegebiet des Güterverkehrszentrums in Leipzig erworben. Die Immobilie geht in den Fonds "WestInvest TargetSelect Logistics" über, der sich an institutionelle Investoren richtet.Weiter