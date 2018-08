Deka Immobilien hat das Bürogebäude "Edinburgh One" in der schottischen Hauptstadt Edinburgh für rund 28 Millionen Euro gekauft. Die Liegenschaft geht in den Besitz eines Spezialfonds über.

Deka Immobilien hat das Bürogebäude "Edinburgh One" in der schottischen Hauptstadt Edinburgh für rund 28 Millionen Euro gekauft. Die Liegenschaft geht in den Besitz eines Spezialfonds über. Das im Jahr 2001 fertiggestellte Objekt bietet eine Mietfläche von rund 5.100 Quadratmetern, die vollständig und langfristig an den schottischen Versicherungskonzern Scottish Widows vermietet ist. Die Immobilie befindet sich im Exchange Financial District, dem zentralen Geschäftsbezirk unmittelbar westlich der historischen Altstadt. Die Deka Immobilien GmbH wurde bei der Transaktion durch die Anwaltskanzlei HBJ Gateley beraten.