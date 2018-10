Colliers: London behauptet Spitzenposition unter Europas "High Streets"

Die Londoner Old Bond Street bleibt teuerste Einkaufsmeile in Europa: Die Spitzenmieten belaufen sich auf bis zu 908 Euro pro Quadratmeter monatlich. Zu diesem Ergebnis kommt der Immobilienberater Colliers. Unter den Top 10 sind auch drei deutsche Straßen: Die Kaufingerstraße in München, die Tauentzienstraße in Berlin und die Königstraße in Stuttgart. Weiter