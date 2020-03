Die Coronakrise bringt massive wirtschaftliche Folgen für die Immobilienwirtschaft mit sich: Investoren rechnen mit einer Flaute am Immobilienmarkt

Bild: Gerd Altmann/Pixabay Die Coronakrise bringt massive wirtschaftliche Folgen für die Immobilienwirtschaft mit sich: Investoren rechnen mit einer Flaute am Immobilienmarkt

Die Coronakrise hat die Immobilieninvestoren erreicht. Vom Optimismus zum Jahresende 2019 ist wenig übrig. Mehr als drei Viertel der Anleger rechnen mit sinkenden Verkäufen und viele mit fallenden Preisen – bei Wohnimmobilien, aber vor allem am Büromarkt. Eine Umfrage der Beratungsgesellschaft EY.

Die Coronakrise hat die Immobilieninvestoren erreicht. Vom Optimismus zum Jahresende 2019 ist wenig übrig. Mehr als drei Viertel der Anleger rechnen mit sinkenden Verkäufen und viele mit fallenden Preisen – bei Wohnimmobilien, aber vor allem am Büromarkt. Eine Umfrage der Beratungsgesellschaft EY.

Lediglich 16 Prozent der im März 2020 von EY online befragten 300 Investoren, darunter vor allem Immobiliendienstleister und Projektentwickler, rechnen noch mit steigenden Preisen für Wohnhäuser und Wohnungen in Deutschland in diesem Jahr. Bei einer EY-Umfrage im November 2019 hatten noch 55 Prozent Preisaufschläge erwartet. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie sagten wiederum nur vier Prozent der Immobilieninvestoren, dass sie sinkende Preise bei Wohnimmobilien erwarten – heute sind es 34 Prozent.

Die Hälfte der Befragten rechnet aber trotz Coronakrise mit gleichbleibenden Preisen bei den Wohnimmobilien, ein Viertel geht von leicht sinkenden Preisen (= Wachstum um zirka fünf Prozent) aus – neun Prozent von stark fallenden Preisen (= Rückgang um mehr als fünf Prozent).

Stimmungsbild Investmentvolumen: Deutlicher Abwärtstrend

Im gesamten Immobilienmarkt – neben den Wohnimmobilien sind das in der Umfrage Büro, Einzelhandel, Hotel und Logistik – hat sich die Stimmung der Großanleger laut EY immens verschlechtert. 76 Prozent der im März befragten Investoren erwarten für 2020 sinkende Investitionen. In der November-2019-Ausgabe waren es bloß 16 Prozent. Gerade einmal vier Prozent gehen in der aktuellen EY-Umfrage von einem weiter steigenden Investmentvolumen aus. Im November 2019 waren das noch 14 Prozent. Eine Seitwärtsbewegung prognostizieren mittlerweile noch 20 Prozent – im November 2019 waren es 70 Prozent.

"Wegen der Coronakrise ist der Immobilienmarkt vielerorts zum Erliegen gekommen. Besichtigungen mit Maklern finden kaum noch statt, und einige Käufer sind verunsichert; etwa weil sie schrumpfende Einkommen erwarten oder sich um ihre Finanzierung sorgen", erklärt Studienautor Christian Schulz-Wulkow, Leiter Real Estate, Hospitality & Construction Sector für die DACH-Region (Deutschland, Schweiz, Österreich) und Managing Partner der Ernst & Young Real Estate GmbH.

Preise für Logistik während der Corona-Pandemie relativ stabil eingeschätzt

Mietausfälle, die zu Liquiditätsengpässen führen könnten, dürften zwar über alle Immobilienmärkte spürbar sein. Preisrückgänge prophezeien die Investoren aber vor allem bei Hotels, Büro- und Einzelhandelsimmobilien.

Da Belieferungen sprunghaft angestiegen sind und womöglich weiter ansteigen werden, müssen Lagerkapazitäten ausgebaut werden – deshalb rechnen die meisten Investoren damit, dass auf dem Logistikimmobilienmarkt die Preisentwicklung relativ stabil bleiben wird. 33 Prozent der Befragten sagten im März 2020, dass die Preise für Logistikimmobilienweiter steigen werden (gleichbleibend: 39 Prozent; leicht sinkend: 19 Prozent; stark sinkend: neun Prozent). Eingetrübt hat sich das Stimmungsbild dennoch: 55 Prozent gingen im November 2019 noch von steigenden Preisen aus, 41 Prozent von gleichbleibenden und vier Prozent von – nur leicht – sinkenden Preisen.

Massive Preiseinbrüche während der Covid-19-Pandemie bei Büros und im Einzelhandel

Von den massiven wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie sind laut EY vor allem Einzelhandels-und Büroimmobilien betroffen. Gerade im Einzelhandel, wo fast alle Läden geschlossen sind, erwarten Immobilieninvestoren sinkende Preise: 63 Prozent der Befragten gehen von stark fallenden Preisen aus, 24 Prozent von leicht sinkenden, zehn Prozent von gleichbleibenden und nur drei Prozent von steigenden Preisen. In der November-Umfrage war dieser Sektor noch deutlich besser bewertet worden: Immerhin 54 Prozent der Investoren erwarteten stabile Preise, acht Prozent gingen sogar von einem Wachstum aus. Leicht sinkend sagten 38 Prozent.

Nachdem im November noch die Mehrheit (57 Prozent) steigende Kaufpreise bei Büroimmobilien erwartete, sagen dies nun nur noch drei Prozent. Inzwischen gehen 73 Prozent der Befragten von fallenden Preisen aus, 23 Prozent davon sogar von stark fallenden . Im November erwarteten nur verschwindend geringe zwei Prozent leichte Rückgänge, von starken ging damals niemand aus. Immerhin kalkulieren noch 22 Prozent der Befragten mit konstanten Preisen (November: 41 Prozent.)

Die größten Herausforderungen der Covid-19-Pandemie sehen die Befragten für die Assetklasse Hotel: Aktuell sind sich fast alle einig, dass die Preise aufgrund von Reisebeschränkungen, abgesagten Messen und vorübergehenden Hotelschließungen fallen werden – 95 Prozent im März 2020, davon gehen 76 Prozent von massiven Preisrückgängen aus, versus elf Prozent im November 2019. Im vergangenen Herbst hatten immerhin noch 31 Prozent der Investoren erwartet, dass die Hotelpreise steigen würden.

Neubau: Corona und strengere Kreditvergaben lassen Investoren abwarten

Von den 300 befragten Immobilien-Experten (von Projektentwicklern, Fonds, Banken und Vermögensverwaltungen) befürchten EY zufolge mehr als 80 Prozent auch einen Rückgang bei Neubauten. Zum einen wollten "viele Investoren" abwarten, wie sich die Situation in einigen Monaten darstellt", sagt Schulz-Wulkow; zum anderen erwarteten rund 70 Prozent der Immobilieninvestoren strengere Kreditvergaben und sähen laufende Finanzierungen gefährdet. 64 Prozent der Befragten würden sich Steuererleichterungen wünschen.

40 Prozent der Befragten erwarten, dass sich die Anzahl der Neubauten verringern wird. 28 Prozent meinen, dass die Corona-Pandemie perspektivisch zum digitalen Büroalltag führen wird. Investitionen in Bestandsimmobilien nehmen knapp einem Viertel der von EY befragten Investoren zufolge nicht so stark ab wie Investitionen in Neubauten.





Das könnte Sie auch interessieren:

Adidas setzt Mieten für Filialen aus und erntet Shitstorm – was steckt dahinter?

Preiseinbrüche & Profiteure – Was die Pandemie mit der Branche macht





dpa