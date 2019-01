Corestate investiert in notleidendes Immobilienportfolio

Investiert wurde unter anderem in Freiburger Büros Bild: Pino Madeo ⁄ pixelio

Corestate hat ein notleidendes Immobilienportfolio im Wert von 290 Millionen Euro gekauft. Neben 6.000 Wohnungen in NRW, befinden sich sechs Bürogebäude darunter. Diese liegen in Berlin, Bonn und Freiburg und sind langfristig an ein deutsches DAX-Unternehmen vermietet.