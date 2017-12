Die Eyemaxx Real Estate AG plant im September die Emission einer weiteren Unternehmensanleihe. Der Immobilienentwickler will in Deutschland und Österreich ein Volumen von bis zu 15 Millionen Euro zur Zeichnung anbieten. Nutzen will Eyemaxx die Anleihe zur Wachstumsfinanzierung von Pflege- und Wohnimmobilien.Weiter