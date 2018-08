Seit 20 Jahren Impulse für Insider! Die Fachzeitschrift für Management, Recht und Praxis hält Führungskräfte in der Immobilienbranche über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. Mit der Immobilienwirtschaft erfahren Sie, welche Chancen der Markt aktuell bietet und wie Sie diese professionell in Geschäfte umsetzen. Jetzt Branchenmagazin probelesen! Weiter

Corestate will im Laufe der nächsten eineinhalb Jahre insgesamt 2,4 Milliarden Euro in so genannte Micro Living Objekte investieren. 26 Grundstücke zur Entwicklung und Bestandsimmobilien mit mehr als 7.600 solcher Mikroapartments für Studenten, Pendler, Existenzgründer, Projektmitarbeiter und junge Berufstätige seien bereits für 1,8 Milliarden Euro erworben worden. Angepeilt werden 10.000 Einheiten bis Ende 2019, wie das Unternehmen mitteilt. Weiter

Transaktion: Corestate verkauft Paket mit rund 1.200 Studentenwohnungen