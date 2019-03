Catella kauft drei Objekte in München und Nürnberg

Zwei der neuen Fondsobjekte liegen zentral in Nürnberg Bild: Günther Dotzler ⁄ pixelio

Catella Real Estate hat für den in Süddeutschland investierenden Immobilienspezialfonds "Immo-Spezial – Wirtschaftsregion Süddeutschland" ein Objekt in München kaufvertraglich gesichert und zwei Geschäftshäuser in Nürnberg erworben.