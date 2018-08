Das Transaktionsvolumen am deutschen Büroinvestmentmarkt stieg im ersten Quartal 2016 Savills zufolge gegenüber dem Vorjahresquartal um sechs Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Während in den B-Städten ein Plus von 79 Prozent verzeichnet wurde, gingen die Deals an den Top-7-Standorten um acht Prozent zurück. Grund ist das mangelnde Angebot. Weiter