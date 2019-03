Bouwfonds kauft in Deutschland und Dänemark

Bild: Presseamt Münster / Tilmann Roßmöller Eines der Objekte wurde in Münster gekauft

Bouwfonds Investment Management (IM) hat den Bestand des "Bouwfonds European Residential Fund" um drei Objekte in Deutschland und Dänemark vergrößert. Das Gesamtpreis für die Objekte in Münster, Göttingen und Kopenhagen beträgt rund 52 Millionen Euro. Damit steigt der Portfoliowert des offenen Wohnimmobilienfonds auf aktuell 913 Millionen Euro an.