Bis zum Jahr 2021 wird die Zahl der Wohnungen in neuen Gebäuden in Deutschland um 70 Prozent auf 275.000 steigen. Das teilte das ifo-Institut am Dienstag in München mit.

Bis zum Jahr 2021 wird die Zahl der Wohnungen in neuen Gebäuden in Deutschland um 70 Prozent auf 275.000 steigen. Das teilte das ifo-Institut am Dienstag in München mit. Damit bliebe der Wohnungsneubau die treibende Kraft für die Bauindustrie, die bereits im vergangenen Jahr deutlich mehr Aufträge in dem Bereich erhielt. Nach jahrelanger Flaute am Bau profitiert Deutschland nach Einschätzung der ifo-Experten davon, dass die Sparer und Finanzinstitute ihr Kapital im sicheren Heimathafen zu halten versuchen. Im Jahr 2011 war die Zahl der Baugenehmigungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes erstmals seit dem Jahr 1993 um mehr als 20 Prozent gestiegen. Die Behörden genehmigten den Neu- und Umbau von 228.400 Wohnungen. Den stärksten Anstieg gab es mit 26,8 Prozent bei den Baugenehmigungen für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern.