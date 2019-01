BMO Real Estate Partners neuer Name von F&C REIT

Bild: Getty Images, Inc. BMO Real Estate Partners bündelt die Fondsdienstleistungen von F&C REIT

Der Asset Manager F&C REIT erhält einen neuen Namen. Ab dem 6. Juli wird das Unternehmen als BMO Real Estate Partners firmieren. Die Namensänderung erfolgt im Rahmen des neuen Markenauftritts der Asset-Management-Sparte der Bank of Montreal (BMO) Financial Group in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA), die zukünftig unter der Marke BMO Global Asset Management agieren wird.