Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Insgesamt soll ein Anteil von 4,8 Prozent der Aktien verkauft werden

Der Finanzinvestor Blackstone will sich von seiner Beteiligung am Immobilienkonzern Deutsche Wohnen trennen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag. Insgesamt soll ein Anteil von 4,8 Prozent der Aktien in den Handel kommen.