Eine Immobiliengesellschaft der Berliner Newtown-Gruppe hat das Ihme-Zentrum in Hannover ersteigert. Bei der Zwangsversteigerung des Hochhaus-Komplexes erhielt sie den Zuschlag für 16,5 Millionen Euro. Das Objekt soll nun revitalisiert werden und langfristig im Bestand des neuen Eigentümers bleiben.

Der Investor wolle sich eng mit den lokalen Partnern und Beteiligten abstimmen und in Kürze Gespräche mit der Stadt Hannover aufnehmen. Das von 1972 an errichtete Zentrum an der Ihme mit 23 Stockwerken ist seit langem einer der größten Sanierungsfälle in Niedersachsen.

Ein amerikanischer Investor, der einen Shopping-Park in dem Komplex mit rund 2.400 Bewohnern einrichten wollte, hatte sich mit dem 200 Millionen-Euro-Projekt verhoben und wurde 2009 insolvent. Danach wurde vergeblich nach einem Investor gesucht.

Der jetzt gefundene Investor hat nach Angaben des Vermittlers bereits Erfahrung bei der Entwicklung großer Büro-, Geschäfts- und Wohnkomplexe bewiesen und betreut deutschlandweit 6.500 Wohnungen und 600.000 Quadratmeter Gewerbeflächen.

Als Käufer bei der Versteigerung trat die Projekt Steglitzer Kreisel Berlin Grundstücks GmbH auf. Die Zwangsversteigerung war im letzten August im ersten Anlauf gescheitert. Ein Bieter hatte zwar 17 Millionen Euro für die Immobile zahlen wollen. Weil er damit aber unter dem Mindestgebot von der Hälfte des Verkehrswertes von 50 Millionen Euro lag, kam er damals nicht zum Zug. Im zweiten Anlauf gab kein Mindestgebot mehr, der Richter setzte allerdings eine Verschleuderungsgrenze im zweistelligen Millionenbereich fest.

Das als "Stadt in der Stadt" konzipierte Zentrum im Stadtteil Linden galt früher als hochmodern. Die Menschen standen Schlange, um eine Wohnung in der nach US-Vorbild konzipierten gigantischen Beton-Siedlung am Fluss Ihme zu ergattern. Das Zentrum gelangte gar in die Datenbank "Hochhäuser der Welt".