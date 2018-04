Belgin Rudack Bild: PlanetHome

Mit Wirkung zum 1. Januar ist Belgin Rudack zum Bereichsvorstand der PlanetHome AG berufen worden. Sie verantwortet das Geschäftsfeld Immobilienfinanzierung.

Rudack kommt von der Santander Consumer Bank AG (ehemals SEB AG), wo sie seit dem Jahr 2006 das Privat- und Geschäftskundengeschäft in Süddeutschland leitete. Zuvor war sie als Mitglied der Geschäftsleitung in verschiedenen Managementpositionen für die Finanzsparte des GE Konzerns in Deutschland sowie bei der Citigroup tätig.

Bei der PlanetHome AG ist Rudack als Bereichsvorstand des Geschäftsfeldes Immobilienfinanzierung für Vertrieb, Produktmanagement sowie Key Account Management verantwortlich.