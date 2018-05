ie BayernLB begleitet Reiß & Co. seit vielen Jahren Bild: BayernLB

Die BayernLB begleitet mit einer Finanzierung den Münchner Projektentwickler Reiß & Co. Real Estate bei der Erstellung des Bürogebäudes "Highrise One" in München-Haidhausen. Bei 18.700 Quadratmetern Bürofläche investiert Reiß & Co. rund 90 Millionen Euro.

Das Gebäude soll Ende 2017 fertiggestellt werden. Die BayernLB begleitet Reiß & Co. seit vielen Jahren. Bei dieser aktuellen Büroprojektentwicklung, hat Epcos als Hauptmieter rund 8.000 Quadratmeter angemietet.