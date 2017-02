06.02.2017 | Baufinanzierung

Die für die Immobilienfinanzierung angefragte Darlehenssumme ist in München fast 200.000 Euro höher als in Leipzig

Bild: Corbis

In München muss für den Kauf einer Immobilie oder für die Finanzierung eines eigenen Neubaus in Kredit von durchschnittlich 420.000 Euro aufgenommen werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Vergleichsportals Check24. In Leipzig werden im Schnitt nur rund 226.000 Euro ausgeliehen. Grundsätzlich ist der Finanzierungsbedarf in den deutschen Metropolen deutlich größer als in den kleinen oder mittelgroßen Städten.

Mit deutlichem Abstand zu München (420.119 Euro) folgen im Check24-Ranking der zehn größten deutschen Städte Frankfurt am Main (329.196 Euro) und Stuttgart (319.288 Euro). Hamburg kommt auf den dritten Platz mit 309.501 Euro, vor Köln (291.697) und Berlin (263.558 Euro).

Am Ende des Top-Ten-Vergleichs landet – knapp hinter Dortmund (232.554 Euro) und Essen 237.174 Euro) – schließlich Leipzig mit 225.669 Euro.

Auch bei der Rückzahlung von Immobilienkrediten gibt es große Unterschiede je nach Großstadt bei den Anfangstilgungen: Hier liegt München ganz hinten.

Bauherren benötigen am meisten Geld

Zwei Drittel der Kreditnehmer wollen der Studie zufolge mit dem Darlehen den Kauf einer Immobilie finanzieren, am meisten nachgefragt sind Einfamilienhäuser (42 Prozent) oder Eigentumswohnung (33 Prozent). Die Deutschen belegen mit Abstand den letzten Platz in der EU, was Wohneigentum angeht.

Nur etwa jeder Zehnte plant laut Check24 mit der Baufinanzierung ein eigenes Bauvorhaben. Letztere benötigen am meisten Geld: Bauherren haben im Schnitt knapp 320.000 Euro für ihr Vorhaben angefragt. Zum Vergleich: Bei Immobilienkäufern beträgt die durchschnittliche Darlehenssumme rund 243.000 Euro. Am niedrigsten ist der Finanzierungsbedarf mit knapp 87.000 Euro für Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen.

Dreiviertel der Interessenten nutzen der Studie zufolge die zu finanzierende Immobilie ausschließlich privat. 15 Prozent wollen es vollständig, neun Prozent teilweise vermieten. Ein Drittel ist zum Zeitpunkt der Kreditanfrage noch auf der Suche nach dem richtigen Objekt.