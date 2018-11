Der Investment Manager Axa Real Estate hat Charles Daulon du Laurens zum European Head of Sales ernannt. Er trat dem Unternehmen im Jahr 2012 als Head of Investor Relations der Abteilung Real Asset Finance bei. Als neuer Head of European Equity wurde Julien Conte bekannt gegeben.

Daulon du Laurens wird seine neue Position als European Head of Sales mit sofortiger Wirkung antreten. In dieser Rolle zeichnet er im Rahmen der gesamten Produktpalette von Axa Real Estate für die Kapitalaufnahme verantwortlich.

Sein Verantwortungsbereich erstreckt sich auch auf das Angebot an Aktien- und Anleiheprodukten in Europa und dem Mittleren Osten. Daulon du Laurens wird weiter von Paris aus tätig sein und an Isabelle Scemama, Head of Funds Group, sowie Dennis Lopez, Global Chief Investment Officer, berichten.

Außerdem wurde Julien Conte zum Head of European Equity Sales ernannt. In dieser Position berichtet er an Daulon du Laurens. Nach seinem Eintritt bei Axa Real Estate im Jahr 2003 war Conte zunächst erfolgreich als Senior Manager in den Abteilungen Fund Management und Corporate Finance tätig sowie zuletzt als Sales Director für Frankreich und die südeuropäischen Märkte.