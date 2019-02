Aus VGF wird BSI Bundesverband Sachwerte

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Der Countdown läuft: Stichtag für die Namensänderung ist der 22. Juli.

Der VGF Verband Geschlossene Fonds hat in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 26. Juni die Neuausrichtung und die Umbenennung in BSI Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen e.V. beschlossen. Die Namensänderung erfolgt mit Inkrafttreten des KAGB am 22. Juli.