Der Asset Manager Aberdeen will am 25. April pro Anteil des in Auflösung befindlichen offenen Fonds "Degi International" 4,50 Euro auszahlen. Die Anleger erhalten damit insgesamt 161,9 Millionen Euro beziehungsweise rund 19 Prozent des Nettofondsvermögens von 867,9 Millionen Euro (31.12.2013).Weiter