Die internationale Managementberatung Alvarez & Marsal (A&M) hat den Hamburger Immobilieninvestor Captiva Capital Management GmbH (CCMG) übernommen. CCMG wird von nun an unter dem Namen A&M Captiva firmieren.

"A&M Captiva" erweitert das Leistungsangebot von A&M um Asset Management, Investmentdienstleistungen und "end-to-end"-Immobilienberatung für Kunden in Deutschland und Europa.

A&M Captiva verwaltet derzeit Gewerbeimmobilien mit einem Wert von rund 700 Millionen Euro. Zu den Kunden zählen vor allem institutionelle Investoren.

Das Team wird von Geschäftsführer Stephan Fritsch geführt. Robin Priest, Leiter des A&M Real Estate Advisory Service in Europa, wird die Geschäftsführung von A&M Captiva verstärken und eng mit Fritsch zusammenarbeiten.