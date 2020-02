Allianz investiert 140 Millionen Euro in irischen Fonds

Bild: Tobias Kommeter/pixelio.de Bisher hat der Fonds hauptsächlich in Dublin invetiert

Das Immobilienunternehmen Allianz Real Estate wird für verschiedene Allianz-Gesellschaften 140 Millionen Euro in "The IPUT Irish Property Fund" investieren. Der Fonds engagiert sich vor allem bei gewerblich genutzten Immobilien in Irland.