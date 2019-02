Adler verkauft weitere Anteile an Joint-Venture-Partner

Bild: Haufe Online Redaktion Adler hält nun noch 49 Prozent an de Portfolios

Die Immobiliengesellschaft Adler hat weitere Anteile der am 30.8.2013 in den Bestand genommen Wohnungsportfolios an ihren Joint-Venture-Partner verkauft. Damit hält Adler noch eine Beteiligung in Höhe von 49 Prozent an der Gesellschafterin der Besitzgesellschaft des Portfolios.