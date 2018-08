Die ActivumSG Advisory GmbH hat die Bürogebäude "Main Michelangelo" in Frankfurt am Main und "G1" in München aus seinem "Fonds I" veräußert. Käufer ist ein vom Immobilieninvestor FLE GmbH verwalteter Fonds.

Das "Main Michelangelo" mit 9.100 Quadratmetern Mietfläche liegt an der Gerbermühlstraße im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen. Das "G1" an der Grünwalder Straße in München, in der Nähe des Mittleren Rings, hat 7.900 Quadratmeter Mietfläche.

Beide Objekte wurden mit erheblichem Leerstand angekauft und neu positioniert. Beide Bürogebäude befinden sich in B-Lagen stark nachgefragter Investitionsstandorte.

ActivumSG wurde bei den Transaktionen von Schalast & Partner Rechtsanwälte und Hackenberg & Co. beraten.