Activum SG Fonds II investiert erstmals in Mannheim

Das Objekt befindet sich in einem Mannheimer Büropark

Der Immobilienfondsmanager Activum SG Capital Management hat eine Gewerbeimmobilie mit zirka 26.000 Quadratmetern Bürofläche von der deutschen Niederlassung der Royal Bank of Scotland (RBS) erworben. Der Kaufpreis beträgt rund 28 Millionen Euro.

Das Bürogebäude befindet sich an der Theodor-Heuss-Anlage 12, drei Kilometer südöstlich der Mannheimer Innenstadt und in der Nähe des Mannheimer Flughafens. Grünflächen, Sportanlagen und soziale Einrichtungen befinden sich in direkter Nachbarschaft.

Jones Lang LaSalle hat RBS beim Verkaufsmandat beraten. Activum SG Capital Management Ltd. wurde von der Activum SG Advisory GmbH in Berlin und Noerr LLP beraten.