Aberdeen verkauft Frankfurter Bürogebäude

Die Aberdeen Asset Management Deutschland hat ein Bürogebäude in Frankfurt am Main aus dem Portfolio des Degi Europa verkauft. Das Objekt befindet sich in der Theodor-Heuss-Allee 112. Käufer ist ein institutioneller Investor.