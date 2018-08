Der Projektentwickler Youniq hat von Januar bis September 2015 in den Bereichen "Studentisches Wohnen“ und "Dienstleistungen" ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) in Höhe von 3,4 Millionen Euro erzielt, nach einem Verlust von 1,5 Millionen Euro in den ersten neun Monaten 2014. Insgesamt erzielte der Konzern in den ersten neun Monaten 2015 einen Gewinn von 0,5 Millionen Euro. Weiter