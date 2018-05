Ein neuer Bahnhof entsteht: In Wittenberg soll es ein "Grüner Bahnhof" sein Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

In Wittenberg entsteht der bundesweit zweite "Grüne Bahnhof": Er soll bis zum Lutherjahr 2017 fertiggestellt werden. Der zweite Bahnhof dieser Art entsteht in Horrem bei Leverkusen in Nordrhein-Westfalen.

Er werde über Solarkollektoren, eine Regenwasserspeicherung, Erdwärmepumpen und energiesparende Beleuchtung verfügen, teilte Alexander Kaczmarek, der neue Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn AG für Sachsen-Anhalt, am Donnerstag mit.

"Der Grüne Bahnhof ist unser Leuchtturmprojekt und wird die Attraktivität des Stadtbildes steigern", sagte Kaczmarek.