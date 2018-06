Vivum hat den neuen Immobilienfonds "VivumInvest Fonds Deutschland V" mit einem Zielvolumen von 30 Millionen Euro an den Start gebracht. Der Spezialfonds investiert wie sein Vorgänger in Projektentwicklungen. Nach Angaben des Unternehmens sind bereits zwölf Millionen Euro verbindlich zugesagt. Das aktuelle Projektvolumen von Vivum liegt bei 280 Millionen Euro. Das in neue Projekte investierte Kapital beträgt rund 35 Millionen Euro.Weiter