Stuttgarter Architekten im Rennen um Millionen-Projekt

Bild: Haufe Online Redaktion Wer macht Rennen um das 120-Millionen-Euro-Projekt?

Am 22. August soll entschieden werden: Zwei Büros aus Frankfurt und Stuttgart sind noch im Rennen beim Architekten-Wettbewerb um das seit zehn Jahren leerstehende Bundesrechnungshofgebäude in Frankfurt am Main. Das 120 Millionen Euro teure Projekt soll bis Ende 2016 fertig sein.