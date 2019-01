Strabag steigert Auftragsbestand um zehn Prozent

Bild: Strabag Strabag steigerte den Auftragsbestand auf 15,3 Millionen Euro

Der Baukonzern Strabag SE hat in den ersten neun Monaten 2014 eine Leistung von rund 9,7 Millionen Euro erzielt. Das ist ein Plus von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Auftragsbestand stieg um zehn Prozent von rund 13,9 Millionen Euro per Ende September 2013 auf rund 15,3 Millionen Euro zum Ende September 2014.