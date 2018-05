Sonae Sierra-Center "Hofgarten" in Solingen Bild: Sonae Sierra

Der Einkaufscenter-Entwickler Sonae Sierra hat im 1. Halbjahr 2013 einen Nettogewinn von 29,5 Millionen Euro gemacht (-7%). Der Nettoverlust von 4,6 Millionen Euro ist Folge der Verluste von 34 Millionen Euro, die vor allem aus dem Anstieg der Immobilienrenditen in Europa stammen.

Die Umsätze der Mieter im europäischen Portfolio, das von Sonae Sierra verwaltet wird, sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,5 Prozent zurückgegangen. Dieser Rückgang ist geringer als der, der für die meisten südeuropäischen Länder im Einzelhandelsindex angegeben wird. Dies lässt sich durch die allgemeine Wirtschaftslage und insbesondere durch das Sparklima in Portugal und Spanien begründen, das von geringem Vertrauen seitens der Verbraucher und hoher Arbeitslosigkeit geprägt ist.

In Brasilien sind die Umsätze dagegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,2 Prozent (in lokaler Währung) gestiegen. Der weltweite Vermietungsstand des Centerportfolios beträgt 93,6 Euro. Das sind 2,4 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum 2012.

Eröffnungen, Vermögensbewertung, neue Projekte

Im ersten Halbjahr hat Sonae Sierra mit der Eröffnung des Boulevard Londrina Shopping im Mai seine Präsenz in Brasilien weiter gestärkt – das Einkaufscenter ist der erste Bau des Unternehmens im Süden Brasiliens und befindet sich in Londrina im Bundesstaat Paraná.

In Portugal ist das Cascai-Einkaufscenter von einer Mehrheitsbeteiligung vollständig in Sonae Sierra- Besitz übergegangen. Ebenfalls in Portugal wurde die Erweiterung des Algarve-Shopping fertiggestellt.

In Brasilien wurde den Mietern des Passeio das Águas Shopping in Goiânia im Bundesstaat Goiás der Schlüssel übergeben. Die Eröffnung ist für das vierte Quartal dieses Jahres geplant.

Ebenfalls im ersten Halbjahr 2013 wurde das Eröffnungsdatum des Hofgarten Solingen in Deutschland veröffentlicht.