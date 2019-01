Silesia City Center erhält Auszeichnung

Das polnische Silesia City Center (Kattowitz) der Immofinanz Group zählt zu den Gewinnern der ICSC European Shopping Center Awards 2013 und wurde in der Kategorie "Refurbishments and/or Expansion" ausgezeichnet.

Die als Eigendevelopment realisierte Erweiterung des Shopping Centers in Kattowitz wurde im Oktober 2011 eröffnet. Mit einer Verkaufsfläche von rund 89.000 Quadratmetern und knapp 340 Shops ist das Silesia City Center Marktführer in Schlesien und zählt zu den Top-5-Einkaufszentren in Polen.

Die Jury der ICSC Awards strich in ihrer Begründung unter anderem die Architektur der Erweiterung und den Mix internationaler Mieter hervor. Im neuen Teil des Shopping Centers wurde mit Stereotypen gebrochen, das Design vereint sowohl traditionelle als auch moderne Elemente. Zu den größten Mietern zählen Saturn, Cinema City, Van Graaf, Tesco, C&A, H&M, Zara und Pure Health and Fitness.