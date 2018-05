Der Immobilieninvestor Patron Capital und Pamera Asset Management haben ein fünfstöckiges Bürogebäude in München erworben. Bei der Transaktion handelt es sich um den zweiten Ankauf durch "Patron Capitals Fund IV" in Deutschland. In den nächsten zwei Jahren plant das Unternehmen weitere Investitionen in opportunistische sowie Value-add-Transaktionen in Deutschland.Weiter