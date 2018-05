Der Abverkauf des Patrizia-Eigenbestands schreitet voran Bild: Patrizia Immobilien AG

Die Immobiliengesellschaft Patrizia hat im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2014 das angestrebte Wachstum des verwalteten Immobilienvermögens deutlich übertroffen: Die Assets under Management wuchsen um rund 2,6 Milliarden Euro auf 14,4 Milliarden Euro.

Wesentlich dazu beigetragen haben drei große Portfoliotransaktionen: vor allem der Erwerb des sogenannten "Leo-I-Portfolios" in Hessen, aber auch der Ankauf von drei Gewerbeparks in Großbritannien sowie die Akquisition eines Wohnungsportfolios mit 5.500 Einheiten in den Niederlanden, von denen rund 1.350 Einheiten im ersten Quartal 2015 wirtschaftlich übernommen werden.

Der Abverkauf des Eigenbestands vollzieht sich dem Unternehmen zufolge schneller als geplant. Statt der prognostizierten 1.800 Einheiten wurden im Geschäftsjahr knapp 3.000 Einheiten veräußert. Zum Jahresende 2014 umfasste das Patrizia-eigene Portfolio weniger als 1.100 Wohn- und Gewerbeeinheiten, die weitestgehend in den nächsten zwölf Monaten veräußert werden sollen.

Parallel dazu ist der Abbau der Bankverbindlichkeiten weiter vorangeschritten: Über Kaufpreiszahlungen konnten die Darlehen von 399 Millionen Euro zum 31.12.2013 auf nun unter 200 Millionen Euro mehr als halbiert werden. Darin enthalten sind die beiden Schuldscheindarlehen, die wie angekündigt unverändert 77 Millionen Euro betragen. Die veröffentlichten Kennzahlen sind vorläufig und ungeprüft.