Der Immobilienverwalter Baugrund hat 2014 das Geschäftsvolumen in der Betreuung von Wohneigentumsgemeinschaften (WEG) insbesondere in der Zusammenarbeit mit Bauträgern und Projektentwicklern weiter ausgebaut. Insgesamt wurden 13 neue WEG mit rund 900 Wohneinheiten gewonnen. Die Verwaltungsmandate befinden sich in Berlin, Bonn, Frankfurt am Main, Köln, München und Wiesbaden.