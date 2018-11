Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Das auf Büroimmobilien spezialisierte Immobilienunternehmen Alstria Office Reit will den Konkurrenten Deutsche Office (DO) kaufen. Den Aktionären hat Alstria in diesem Zusammenhang ein öffentliches Umtauschangebot gemacht und bietet für eine DO-Aktie 0,381 eigene Aktien an. Sollte DO einwilligen, könnte die Übernahme noch 2015 abgeschlossen werden.