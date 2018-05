Die Hamburger Projektentwicklung "Tanzende Türme" der Strabag Real Estate wurde auf der Immobilienmesse Mipim in Cannes in der Kategorie "Best Office and Business Development" zur Siegerin gekürt. Als beste Quartierserneuerung des Entwicklers "The Developer" wurde der „Kö-Bogen“ in Düsseldorf prämiert.Weiter