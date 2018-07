Ein Teil der Wohnungen befindet sich in Düsseldorf Bild: Robert Blanken ⁄ www.pixelio.de

Der Immobilienkonzern Gagfah kauft ein Wohnungspaket in westdeutschen Großstädten aus dem Eigenbestand der Immobiliengesellschaft Patrizia. Die 1.152 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von 75.400 Quadratmetern liegen in den Großräumen Frankfurt am Main, Hamburg sowie Düsseldorf und Köln.