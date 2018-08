Seit 20 Jahren Impulse für Insider! Die Fachzeitschrift für Management, Recht und Praxis hält Führungskräfte in der Immobilienbranche über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. Mit der Immobilienwirtschaft erfahren Sie, welche Chancen der Markt aktuell bietet und wie Sie diese professionell in Geschäfte umsetzen. Jetzt Branchenmagazin probelesen! Weiter

Die TLG Immobilien AG hat die Mieterlöse im Geschäftsjahr 2015 durch Zukäufe um elf Prozent auf 127,4 Millionen Euro gesteigert. Die operative Kennzahl Funds from Operations (FFO) wurde um 22,1 Prozent auf 64 Millionen Euro (2014: 52,4 Millionen Euro) erhöht. Für 2015 schlägt der Vorstand eine Dividende in Höhe von 48,6 Millionen Euro vor. Das entspricht 0,72 Euro pro Aktie. Außerdem gibt TLG die jüngste Akquisition bekannt: ein Bürogebäude in Leipzig. Weiter