Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Für das Gesamtjahr 2015 geht die TLG von einer weiteren Steigerung des FFO aus

Die Immobiliengesellschaft TLG hat im ersten Quartal 2015 Mieterlöse in Höhe von rund 30,4 Millionen Euro erzielt. Das ist ein Plus von sieben Prozent verglichen mit dem Auftaktquartal des Vorjahres (28,4 Millionen Euro). Die Funds from Operations (FFO) stiegen um 25,4 Prozent auf 15,8 Millionen Euro, nach 12,6 Millionen Euro im ersten Quartal 2014. Das Portfolio soll bis Ende 2017 auf ein Volumen von zwei Milliarden Euro ausgebaut werden.