Die Immobiliengesellschaft TLG hat in den ersten neun Monaten 2014 ihre Funds from Operations (FFO) um 28 Prozent auf 40,4 Millionen Euro gesteigert und das Portfolio erweitert. Zuletzt wurde ein Fachmarktzentrum in Berlin-Adlershof mit rund 33.450 Quadratmetern Mietfläche gekauft. Der Kaufpreis für dieses Objekt beträgt rund 30,8 Millionen Euro.