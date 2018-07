Thomas Lindner Bild: Catella

Das Catella Team in Frankfurt am Main wurde in den vergangenen Monaten um fünf neue Kollegen erweitert. Einer davon ist Thomas Lindner: Er übernimmt zum 1. März die Leitung von Catella am Standort Frankfurt.

Lindner ist Mitglied der Chartered Surveyor (MRICS) sowie Immobilienökonom (IRE/BS) und am Standort Frankfurt am Main verwurzelt, unter anderem durch seine Projektentwicklungs- und Vermietungstätigkeiten im Hause Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH.

Nach acht Jahren, zuletzt als Prokurist im Status eines Senior Consultant Investment, verlässt er seine bisherige Wirkungsstätte bei Dr. Lübke. Dort sammelte er Erfahrungen im bundesweiten Transaktionsgeschäft in den verschiedensten Segmenten wie Büro, Hotel, Pflege sowie Einzelhandel und war für Investoren tätig.