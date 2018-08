Ein Teil der Wohnungen befindet sich in Dresden Bild: Juergen Gessner ⁄ www.pixelio.de

Die Immobiliengesellschaft TAG hat ein Wohnportfolio mit 1.503 Einheiten zu einem Kaufpreis in Höhe von 37,8 Millionen Euro in Sachsen erworben. Die Immobilien verteilen sich auf die Universitätsstädte Freiberg, Chemnitz und Dresden. In Sachsen-Anhalt (Dessau) wurden weitere 270 Einheiten gekauft: Der Kaufpreis liegt hier bei 11,3 Millionen Euro.