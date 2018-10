Warburg-Henderson hat für das Shoppingcenter in Islington N1 in London langfristig die Sushi-Kette Itsu als Mieter verpflichtet: Der Vertrag wurde über 15 Jahre geschlossen.

Warburg-Henderson hat für das Shoppingcenter in Islington N1 in London langfristig die Sushi-Kette Itsu als Mieter verpflichtet: Der Vertrag wurde über 15 Jahre geschlossen.

Damit sollte das vielfältige Angebot an Einkaufs-, Gastronomie- und Servicedienstleistungen im Shoppingcenter Islington N1 erweitert werden. Auch die italienischen Modelabel Intimissimi und Calzedonia mieten jeweils für zehn Jahre in dem nahe der City of London gelegenen Center. Das Islington N1 wurde im Jahr 2002 fertiggestellt und verfügt über insgesamt zirka 13.940 Quadratmeter Verkaufsflächen auf zwei Ebenen sowie über einen Parkplatz mit 100 Stellflächen.

Erworben wurde das Objekt im Sommer 2010 für die beiden Spezialfonds Warburg-Henderson Pan-Europa Fonds Nr. 3 und European Core Property Fund No. 1. Das Shoppingcenter ist zu jeweils 50 Prozent in Besitz der beiden Spezialfonds.