Bild: Haufe Online Redaktion Mieterbund rechnet mit weiteren Fusionen am Immobilienmarkt

Der Deutsche Mieterbund (DMB) erwartet weitere Zusammenschlüsse deutscher Immobilienkonzerne. Man wolle die Unternehmen künftig stärker beobachten, kündigte die DMB-Geschäftsführerin Silke Gottschalk an. Ab dem 1. Mai werde dazu beim DMB in Düsseldorf eine bundesweit tätige Stelle eingerichtet. Kritik übte Gottschalk an der Wohnungsqualität der Bestände von Immobilienriesen.