Das Berliner Start-up Optionspace, eine Online-Buchungsplattform für Büroflächen, geht heute an den Start. Verfügbar ist die Anlaufstelle für flexible Büroflächen derzeit in der Hauptstadt, in München, in Hamburg und in Frankfurt am Main. Die Firmengründer Moritz ten Eikelder, Johannes Lomnitz und Simon Schütz haben angekündigt, zeitnah innerhalb Deutschlands expandieren zu wollen.Weiter