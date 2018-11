Das internationale Immobilien Handelshaus Sotheby´s International Realty bündelt künftig zusammen mit der deutschen Pantera AG Aktivitäten, Kompetenzen und Kundenzugänge. Die neue Kooperation trägt den Namen Pantera / Sotheby´s International Realty.

Sotheby´s International Realty mit mehr als 600 Büros in 45 Ländern bietet weltweit Luxusimmobilien und exklusive Eigenheime zum Kauf an und wird den Zugang zu internationaler Klientel öffnen, die Interesse am Erwerb von hochwertigen und repräsentativen Wohnimmobilien in Deutschland haben.

Die Pantera AG stellt wiederum ihre Projekte in Deutschland der Kooperation zur Verfügung. Zudem sollen in diesem Rahmen auch bundesweit neue, exklusive Premium-Wohn-Projekte akquiriert und vertrieben werden. Im Fokus stehen hochwertige Wohnimmobilien in zentralen Lagen westdeutscher Ballungszentren.