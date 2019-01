Savills vermittelt 1.570 Quadratmeter Büros in Kölner City

Bild: ingenhoven architects Die "Silos" im Medienhafen: Hier mietet die Frey Rechtsanwälte Partnerschaft 200 Quadratmeter

Der Immobiliendienstleister Savills hat insgesamt 1.570 Quadratmeter Innenstadtbüros in Köln an fünf verschiedene Mieter vermittelt. Das kleinteilige Segment bis 500 Quadratmeter Fläche ist stark vertreten und trägt maßgeblich zur stetigen Nachfragesituation in Köln bei.